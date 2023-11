Einsatz für den Notarzt Solinger wird in Unfall verwickelt

Solingen · Ein 45 Jahre alter Mann wurde jetzt in einen Unfall in Haan verwickelt. In dem Auto saßen auch seine Tochter und sein Hund.

10.11.2023 , 14:53 Uhr

Die Unfallgegnerin wurde schwer, der Solinger leicht verletzt (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Donnerstag, 9. November, ist es in Haan zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Eine 55-jährige Haanerin ist nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto eines 45-jährigen Solingers auf. Der war mit einem Opel Combo gemeinsam mit seiner Tochter und seinem Hund unterwegs. Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Notarzt ließ sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Der 45-Jährige wurde nur leicht verletzt. Seine Tochter und der Hund blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

(arue)