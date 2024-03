Illegaler Waffenbesitz in Solingen Pistole sorgt für Bewährungsstrafe

Überwachungskameras in der Bar hatten das Geschehen damals aufgezeichnet: Als der 32-Jährige vor sein Lokal tritt, stellen sich plötzlich mehrere Männer dazu. Kurz darauf sieht man, wie er eine Waffe und ein Magazin aus der Hosentasche holt. Es gelingt dem Mann nicht, die Pistole zu laden. Kurz darauf fallen die Angreifer über ihn her. Sie nehmen ihn in den Schwitzkasten, einer sticht mit dem Messer zu. Mit sieben Messerstichen und einem Lungenkollaps war der nun wegen Waffenbesitzes angeklagte Wirt mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik gebracht worden. Auch danach scheint sich der Mann durch die Angreifer bedroht gefühlt zu haben, sie hatten sich erst später bei der Polizei gestellt. Ein Polizeibeamter sprach nun als Zeuge von monatelangen Polizeischutz für den Wirt und dessen Lebensgefährtin. Anfang Juni 2022 wollte der 32-Jährige dann offenbar auf Betreiben seines Anwalts die Waffe der Polizei übergeben. Der Jurist hatte sich an die Polizei gewandt und angeblich die Kneipe als Übergabeort genannt. Als die Polizei dort eintraf, war nur eine Kellnerin anwesend, zuvor hatten der Angeklagte und seine Freundin die Pistole dort deponiert. Eingewickelt in eine Tüte und in einem Kühlschrank neben dem Tresen gelagert, geladen und entsichert – jeder Kneipenbesucher hätte sich die Waffe nehmen können.