Verfahren in Wuppertal : Solinger wegen Drogenhandel vor Gericht

Solingen/Wuppertal Der Angeklagte, 34 Jahre alt und hoch verschuldet, sah in der Geschäftsidee seine letzte Rettung., die ihn jetzt vor Gericht brachte. Rauschgift – denn nur als Kaufmann kann man mit wenig Aufwand viel Geld verdienen.

Seine Wohnung in der Innenstadt lag in der Nähe der einschlägig verrufenen Plätze, dort rannte er durch die Cafés und knüpfte Kontakte. Den Stoff kaufte er nicht nur beim Kiosk an der Ecke, sondern auch bei einem Clan in Leverkusen. Seine Freundin hielt ihm in der Nachbarwohnung den Rücken frei – hier bunkerte er den Stoff und seinen verschlossenen Waffenkoffer. Inhalt: Eine geladene Pistole, Schlagringe und Teleskop-Schlagstöcke. Nach einem Streit um die wöchentliche Lagermiete von 30 Euro mit der Freundin holte er dann alles wieder zurück in seine Wohnung. Da war er schon längst im Visier der Ermittler. Die kontrollierten sein Auto, fanden in der Handtasche der Freundin einige Tütchen mit Marihuana und stellten dann die Wohnung des Angeklagten auf den Kopf. Den Waffenkoffer fanden sie sofort, dazu noch Messer, Macheten und einen Baseballschläger. Die sichergestellten Amphetamine hatte er selbst hergestellt – die seien von mieser Qualität und daher kaum verkäuflich gewesen, wie er nun vor Gericht betrübt zugeben musste. Und die fast 3000 Euro Bargeld, die sich dort fanden? Alles halb so wild, so der Angeklagte, 1000 Euro wären von seiner Schwester zur Unterstützung der Mutter, die einen längeren Rentner-Urlaub in Algerien geplant habe. Der Rest sei Drogen-Wechselgeld.