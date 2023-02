Solinger vor Gericht Nach Flaschenwürfen droht die Psychiatrie

Einen Blickkontakt konnte es nicht gegeben haben, die Dame hatte eine Sonnenbrille auf. Ihre Signale der Verunsicherung hatte der Angeklagte augenscheinlich falsch gedeutet – er selbst sagt, er habe sich herabwürdigend behandelt gefühlt. Das Fass sei an diesem Tag ohnehin voll gewesen, nachdem ihn zuvor schon Leute in einer Bäckerei ignoriert hätten. Er habe dort in einer Schlange gestanden – man habe so getan, als sei er nicht da. Kurz darauf habe sich sein Frust dann auf dem Fußgängerüberweg entladen. Er sei mit dem Rucksack in Köln unterwegs gewesen und habe zu der Zeit auf der Straße geschlafen wegen des Unfriedens in dem Haus in der Talstraße in Solingen, in dem er damals gewohnt habe.