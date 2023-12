Solinger vor Gericht Raub mit Waffen – Freispruch für die Angeklagten

In der Anklageschrift war zu lesen: Die mutmaßlichen Täter sollen im Frühjahr 2017 an einer Bushaltestelle an der Badstraße auf das Opfer gestoßen sein. Einer der Männer soll den 26-Jährigen aufgefordert haben, mit ihm in eine nahegelegene Gasse zu gehen. Der Mann hatte sich geweigert, woraufhin er zur Herausgabe von Wertgegenständen gedrängt worden sein soll. In Notwehr hatte er nach einer Gabel gegriffen, in seinem Rücksack hatte er Besteck und eine Plastikdose mit Proviant. „Ich wusste mich nicht anders zu verteidigen“, sagt er nun im Zeugenstand, dann habe er um Hilfe gerufen.