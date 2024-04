Berufungsverfahren am Landgericht Solinger von Vorwurf eines sexuellen Übergriffs freigesprochen

Hatte sich ein 49-jähriger Solinger in der Vergangenheit gegenüber seiner Tochter sexuell übergriffig verhalten und seinen Sohn geohrfeigt? Mit diesen Fragen musste sich am Freitag eine Berufungskammer am Landgericht beschäftigen, nachdem der Mann eine Verurteilung zu 4800 Euro Geldstrafe durch das Amtsgericht wegen der Misshandlung und sexueller Übergriffigkeit nicht hingenommen hatte. Und tatsächlich sprach die Kammer den 49-Jährigen am Ende zumindest von dem Vorwurf des sexuellen Übergriffs frei.