Nach Silvester-Krawallen in Solingen „Wir in Hasseldelle“ beklagt fehlende Hilfe

Die in den 1970er-Jahren erbaute Siedlung Hasseldelle, in der es heute einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Bewohnern mit Migrationshintergrund gibt, ist in den vergangenen Jahren immer wieder negativ in die Schlagzeilen geraten und gilt in Solingen als sozialer Brennpunkt. So hatte 2020 eine dort wohnende Frau fünf ihrer Kinder ermordet. Zum Jahreswechsel 2022 / 23 war eine Feuerwehrfrau bei einem Einsatz mit Raketen beschossen und verletzt worden, ehe es in der zurückliegenden Neujahrsnacht schließlich zu den bislang heftigsten Ausschreitungen in dem Viertel gekommen ist.