Solinger Unternehmen zieht um Evertz baut neu an der Prinzenstraße

„Ich bin gespannt, was da gebaut wird in der Nachbarschaft“, sagt Mirko Novakovic. Wenn der Investor aus Richtung Monhofer Feld zu seiner Immobilie an der Prinzenstraße fährt, kommt er an einem eingezäunten Gelände vorbei. Das Baustellenschild klärt auf: „Neubau einer Verwaltung mit 20 Stellplätzen“. Bauherrin ist die Erika Evertz Werbungs-, Dienstleistungs- und Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG.