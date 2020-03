Solinger unter anderem wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln angeklagt : Kokainpäckchen im Müllbeutel

Solingen/Wuppertal Der Richter hätte gerne noch das bereits angekündigte Geständnis des Angeklagten gehört. Dessen Verteidiger war hingegen der Karneval und ein Gerichtstermin dazwischengekommen. Ein Vorbereitungstermin im Vorfeld des Prozessauftaktes war somit geplatzt.

Dass der 28-jährige Solinger einfach so daher redet, wollte dessen Anwalt dann doch nicht zulassen. Am Ende halfen auch in aller Öffentlichkeit ausgetragene Debatten nichts: Die Anklage wurde verlesen und danach war auch bald schon wieder Schluss. Zu verantworten hat sich der Angeklagte wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln und wegen des unerlaubten Handeltreibens.

Mit einem gesondert verfolgten Mittäter soll er am 31. August 2019 in die Niederlande gefahren sein, um dort eine ihm unbekannte Person namens „Onkel“ zu treffen. Eingereist war man gegen 18 Uhr von Niederkrüchten aus, zurück ging’s über einen Grenzübergang bei Wachtendonk. Im Gepäck: 19,3 Gramm Kokain, auf das zahlreiche Abnehmer in Solingen schon gewartet haben sollen.

Als zwei Tage später Ermittlungsbeamte in der Wohnung des Angeklagten in der Konrad-Adenauer-Straße standen, fand man das Kokain dort fein säuberlich in Tütchen verpackt. In einer Kommode, auf dem Nachtschränkchen und in einer Mülltüte an der Garderobe: überall dort hatte der 28-Jährige seine „Handelsware“ verstaut. Am Ende fanden die Ermittler auch noch 79 Gramm Extasy und 53 Gramm Amphetamin-Sulfatzubereitung mit Coffein. Um sich im Streitfall angemessen verteidigen zu können, soll der Angeklagte noch eine Machete und ein Bowiemesser besessen haben. Erstere lag griffbereit auf der Flurgarderobe, das Messer hatten Polizeibeamte auf dem Nachtschränkchen sichergestellt.