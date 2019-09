TV-Casting : Jannik Föste überzeugt drei Voice-Juroren

Solingen Bei der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ ging es für den Solinger Jannik Föste eine Runde weiter.

(red) Bei der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ ging es für den Solinger Jannik Föste eine Runde weiter. In den Blind Dates überzeugte er mit seiner ruhigen Version des Mark Forster Songs „Flash mich“ drei Coaches – darunter den Original-Interpreten. Forster drehte sich sogar als erster Juror für den 2,04-Meter-Hünen um. Ihm folgten Alice Merton und Sido. Am Ende forderte das Publikum eine Zugabe. Föste sang das Lied erneut – diesmal gemeinsam mit Forster. Als Coach entschied sich der Solinger für Mark Forster, der ihn auf die nun folgenden „Battles“ vorbereitet.