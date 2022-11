Solinger tötet Lebensgefährtin und muss in Haft Leiche in Planschbecken-Hülle verschnürt

Mit der in einem Planschbecken verschnürten Leiche im Kofferraum und dem Jungen im Kindersitz war der Angeklagte später in den Schwarzwald gefahren. Dort hat er die Tote in einem Wald mit Benzin übergossen und verbrannt. Ein Pilzsammler hatte die verkohlten Überreste gefunden, anhand eines Tattoos hatten Ermittler die Frau erst Wochen später identifizieren können.