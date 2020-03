Nach Absage einer Zwischenausgabe : Vorstand tritt zurück – Tierfutterhilfe vor dem Aus ?

Solingen Der dreiköpfige Vorstand des Vereins ist zurückgetreten. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann in Corona-Krisenzeiten nicht stattfinden.

Geht der Verein Tierfutterhilfe Solingen am Coronavirus ein ? Der dreiköpfige Vorstand ist zurückgetreten, weil andere Tierfreunde dem Verein vorwarfen, bedürftige Hunde- und Katzenbesitzer „im Regen stehen gelassen“ zu haben. Was war passiert ? Die Vorsitzende Renate Tratter hatte eine „kleine Zwischenausgabe“ von Futter und Streu abgesagt, die am vergangenen Montag hätte stattfinden sollen.

„Unserer Meinung nach geht es zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, sagt Tratter. Bei der Ausgabestelle am Werwolf stünden Helfer und Kunden sehr dicht nebeneinander. „Wie unvernünftig sind die Menschen? Man versucht, sie zu schützen und wird dafür angemacht. Es ist nicht das erste Mal, das man so angegriffen wird. Das nimmt einen mit.“

Die letzte größere Ausgabe hatte am 2. März stattgefunden. Der nächste Termin wäre – unter Corona-Vorbehalt – der 30. dieses Monates gewesen. „Wir haben gesagt, dass die Betroffenen jederzeit bei mir anrufen können, wenn Not am Mann ist“, unterstreicht Tratter, die dem Verein seit seiner Gründung vor acht Jahren vorsitzt. Die Tierfutterhilfe, die Geld- und Sachspenden nicht nur von Solingern erhält, organisiert auch Besuche beim Tierarzt. Diese wird es jetzt nicht mehr geben. Und auch die Futterausgabe ruht. Tratter nimmt in ihrem Frisiersalon am Unnersberg keine Spenden mehr an. Die Reste sollen noch verteilt werden.