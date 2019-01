Zu Besuch in der Solinger Redaktion: Sternsinger sind noch bis Sonntag unterwegs

Solingen In diesem Jahr steht die Aktion Dreikönigssingen unter dem Motto „Wir gehören zusammen“. Damit wollen die Sternsinger Kindern in Peru und anderswo auf der Welt helfen.

In der Redaktion der Solinger Morgenpost wurde es am Freitag ganz schön eng. Denn wie jedes Jahr sind auch diesmal rund um den Dreikönigstag am Sonntag Dutzende von kleinen und größeren Sternsingern unterwegs.

Die Aktion steht 2019 unter dem Motto „Wir gehören zusammen“. So wird Geld für Kinder in Peru und anderswo gesammelt. In der Morgenpost-Redaktion an der Kaserenstraße machte eine Sternsinger-Gruppe aus St. Clemens Station. Als Heilige Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar überbrachten Anne Ferres, Sara Hölzer sowie Florine Detemble den Sternsinger-Segen, während andere Sternsinger wiederum im Rathaus waren.