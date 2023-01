Wahrzeichen des Bergischen Landes Stadtspitze tagt „hybrid“ auf Schloss Burg

Moderne Technik in alten Gemäuern – der Solinger Verwaltungsvorstand um Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) hat sich jetzt davon überzeugt, dass auch auf Schloss Burg die Zeit nicht stehen geblieben ist. So nutzten der OB sowie seine Kollegen aus der Stadtspitze am Dienstag einen Besuch auf der augenblicklichen Großbaustelle Schloss Burg unter anderem dazu, die wöchentliche Konferenz des Verwaltungsvorstandes im bereits renovierten Grabentorhaus der Anlage durchzuführen – wobei die Mitarbeiter „daheim“ im Rathaus per moderner Videotechnik in das historische Ensemble hoch über der Wupper „hybrid“ hinzugeschaltet wurden.