Solinger Sportler im Fernsehen : Mirac schießt den Vogel ab

Mirac Cetin musste in der Show Flaschen so gezielt umtreten, dass die daraufliegenden Golfbälle in die Gläser fallen. Foto: NDR/ Thorsten Jander/NDR /Thorsten Jander

Der 13-Jährige ist Deutscher Meister im Taek-Wan-Do. Am Samstag trat er in er der ARD-Sendung gegen Jürgen Vogel an.

Die Vitrine im Wohnzimmer der Cetins glänzt fast schon, so viele goldene Pokale stehen darin. Pokale, die Mirac Cetin gewonnen hat. Der 13-Jährige aus Solingen, der für den Taekwondo Club Solingen kämpft, ist amtierender Deutscher Meister im Taek-Wan-Do in der Altersklasse der Kadetten (Jahrgänge 2004 bis 2006) und in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm. Die 33 Kilogramm habe er nicht mehr, sagt Mirac. „Ich habe über den Sommer einen Wachstumsschub bekommen“. Was Mirac aber hatte: Die Chance auf einen neuen, einen anderen Titel.

Denn der 13-Jährige trat in der TV-Show „Klein gegen Groß“ an, die am Samstag im Ersten ausgestrahlt wurde. Das Prinzip der Show: Ein Kind oder ein Jugendlicher treten in ihrer Spezialdisziplin gegen Prominente an. Miracs Gegner war der Schauspieler Jürgen Vogel, der Jiu Jitsu betreibt. Die Aufgabe war – natürlich – kampfsportspezifisch: Beide mussten einen Golfball mit einem Drehkick von der Plastikflasche treten. So präzise, dass die Bälle in die Gefäße fallen, die unter den Flaschen stehen.

Info „Klein gegen Groß“ in der ARD Foto: NDR/ Thorsten Janden Die Sendung läuft in unregelmäßigen Abständen samstags in der ARD und im österreichischen ORF. Ausgestrahlt wird sie zur Primetime, um 20:15 Uhr, Moderator ist Kai Pflaume. Die Promis treten immer gegen die kleinen Talente an. Am Samstag waren unter anderem Klaas Heufer-Umlauf, Hans Sigl, Ingo Zamperoni und Dagi Bee zu Gast. Die Kinder bekommen nach ihren Auftritten einen Preis. Unabhängig davon, ob sie gegen die Prominenten gewinnen oder nicht.

Mirac steht konzentriert vor dem ersten Podest, visiert die Flasche an. Er macht einen Schritt auf das Podest zu, trifft die Flasche sanft mit seinem linken Fuß. Die Flasche fällt, der gelbe Golfball plumpst in das Glas. 18 Mal schafft Mirac das, nur bei zwei von 20 Versuchen geht der Ball daneben. Das Publikum klatscht, „Top-Leistung“, sagt Moderator Kai Pflaume. Danach ist Jürgen Vogel dran, er fokussiert die Flaschen etwas länger als Mirac. 15 von 20 Bällen gehen rein. Mirac gewinnt. „Es war schon cool, im Fernsehen zu sein“, sagt der 13-Jährige.

Dass er im Fernsehen auftreten konnte, hängt auch mit Taek-Wan-Do zusammen, genauer: Mit seinem Meisterschaftstitel. Die Redaktion von Klein gegen Groß „hat wohl irgendwie mitbekommen, dass ich Deutscher Meister geworden bin“, sagt Mirac, „dann haben sie sich bei mir gemeldet.“

Die gesamte Familie flog nach Berlin, wurde am Flughafen abgeholt, in einem Hotel untergebracht. Dann begann die Aufzeichnung. Mit Studio-Publikum, mit Promis, mit Kameras. „Ich war schon aufgeregt“, sagt Mirac. Anders aufgeregt als bei Taek-Wan-Do-Wettkämpfen. Dort gibt es mehrere Matten, oft finden die Kämpfe parallel statt. „In der Show waren alle Augen und die Kameras auf mich gerichtet“, sagt Mirac. Doch die Aufregung brachte ihn nicht davon ab, zu gewinnen. Denn das Gewinnen scheint er gewohnt zu sein. Schon mit drei Jahren fing Mirac mit dem Taek-Wan-Do-Sport an, früh wurde sein Talent entdeckt. Inzwischen fährt er für Deutschland auf internationale Termine, ist an den Wochenenden oft unterwegs. Für die Schule lerne er vor und zwischen den Wettkämpfen. „Das ist mir sehr wichtig“, sagt Mirac, „ich will später Medizin studieren.“