Ermittlungen gegen Stadtspitze Solinger SPD und Grüne begrüßen Kurzbach-Statement zur Schleuseraffäre

Die Solinger Sozialdemokraten sowie die Grünen haben sich am Freitag in der sogenannten Schleuseraffäre erneut hinter Oberbürgermeister Kurzbach (SPD) gestellt. So hieß es aus der SPD-Fraktion, man zolle sowohl OB Kurzbach, als auch Ordnungsdezernent Jan Welzel (CDU) Respekt dafür, „Klarheit zu ihrem Beschuldigten-Status geschaffen zu haben“. Und auch die Grünen betonten, die beiden Mitglieder der Verwaltungsspitze hätten mit ihrem Vorgehen „einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung im Verfahren um die unrechtmäßige Erschleichung von Aufenthaltstiteln“ geleistet.