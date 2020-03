Bilanz der Stadt-Sparkasse Solingen : Solinger haben 3,2 Milliarden auf der hohen Kante

Solingen Die Stadt-Sparkasse Solingen knackte die Drei-Milliarden-Grenze bei der Bilanzsumme. Getragen wurde dieses Wachstum durch ein florierendes Kreditgeschäft.

In der Tat kann sich die Bilanz trotz schwierigem Umfeld mit Negativzinsen und fortschreitender Digitalisierung sehen lassen. So wurde die Drei-Milliarden-Grenze bei der Bilanzsumme geknackt (Zuwachs 10,7 Prozent). Getragen wurde dieses Wachstum durch ein florierendes Kreditgeschäft. Mehr als eine halbe Milliarde Euro (542,8 Millionen Euro) wurden im vergangenen Jahr an neuen Krediten ausgegeben. „In den meisten Fällen wurden dabei Immobilien finanziert“, erklärte der Sparkassen-Vorstand. Der sieht Solingen als Immobilien-Standort immer stärker gefragt. Der Kreditbestand erhöhte sich so auf eine Summe von rund 2,4 Milliarden Euro.