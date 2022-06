Solinger kommt in der Berufung ohne Strafe davon : Vermeintlicher Raser wird vor Gericht freigesprochen

SOLINGEN/WUPPERTAL Solinger sollte mit einem 530-PS-Boliden in einer Tempo-30-Zone 120 km/h schnell gewesen sein. Das illegale „Autorennen gegen sich selbst“ sei ihm aber nicht nachzuweisen, urteilte das Landgericht.

In der Tempo 30-Zone soll er 120 km/h gefahren sein. Davor über zwei rote Ampeln und auch schon so rasant, dass die Polizeibeamten nicht hinterherkamen. Am Ende war ein Solinger auf der Anklagebank des Amtsgerichts gelandet und dort zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt worden. Der 23-Jährige war gegen das Urteil in Berufung gegangen - erfolgreich, wie man nun sagen darf. Dabei war der Freispruch alles andere als selbstverständlich nach all dem, was die Staatsanwaltschaft gegen den vermeintlichen Raser vorzubringen hatte.

Angeklagt war der wegen eines illegalen Autorennens gegen sich selbst – eine juristische Ergänzung des „Raser-Paragrafen 315d“ macht so etwas möglich. Dass es diesen Paragrafen noch nicht allzu lange gibt, wurde auch durch ein Detail deutlich: Den Zivilpolizisten, die den BMW-Fahrer im März 2021 über die Friedrich-Ebert-Straße bis zur Stübbener Straße verfolgt hatten, war erst auf dem Rückweg zur Wache eingefallen, dass es sich nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um eine Straftat gehandelt hatte. Kurz zuvor hatten sie sich – mittlerweile mit Blaulicht auf dem Dach – hinter den BMW xDrive des Solingers gestellt, der mit dem geliehenen 530-PS-Boliden mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Nacht gerast sein soll.

Wegen des Lockdowns seien die Straßen leergefegt gewesen, als der Wagen plötzlich an ihnen vorbei gerast sei. Eigentlich im präventiven Einsatz gegen Langfinger, hatten sie dieses Vorhaben abgebrochen, um sich an die Fersen des vermeintlichen Rasers zu heften. Erfolglos, wie man nun bei Gericht erfuhr: Hätte er seinen Wagen nicht in der Stübbener Straße in einem Hinterhof geparkt, wäre der Solinger wohl weg gewesen. Der Beamte im Zeugenstand erinnerte sich noch daran, dass man den Fahrer und seinen Beifahrer gebeten habe, im Auto sitzen zu bleiben. Als einer von beiden auszusteigen drohte, zogen die Zivilpolizisten die Waffe.