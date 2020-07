Berufungsverhandlung am Landgericht : Solinger soll seine Freundin geschlagen haben

Solingen/Wuppertal Weil er seine damalige Freundin (20) geschlagen haben soll, hatte das Amtsgericht einen Solinger zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.

Der Angeklagte selbst wollte zu den Tatvorwürfen nichts sagen – was im Juli 2019 in ihrer Wohnung passiert sein soll, erzählte stattdessen seine ehemalige Freundin. Demnach sei das Paar damals in einen Streit geraten, weil die junge Frau Kontakt zu einem anderen Mann gehabt haben soll. Der Angeklagte soll diesem über das Instagram-Profil der Freundin geschrieben haben, so dass der „Nebenbuhler“ geglaubt habe, das ihn die 20-Jährige habe treffen wollen. Gemeinsam sei man dann zu dem Bekannten der Frau gegangen, und als man ihn zu Hause nicht angetroffen habe, soll der Solinger seine inzwischen ehemalige Freundin auf der Straße bespuckt haben.