Verhandlung gegen 32-jährigen Solinger Schwunghafter Handel mit Drogen?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten gewerbsmäßigen Drogenhandel in großem Stil vor, die Rede ist von 100 Kilogramm Kokain und 200 Kilogramm Marihuana im Schwarzmarktwert von mehr als fünf Millionen Euro. Was die Staatsanwältin aus der Anklageschrift vorträgt, klingt nach einem schwunghaften Handel, in den ein gesondert verfolgter und ein bislang unbekannter Mittäter involviert gewesen sein sollen. Und auch die bereits verurteilte Ehefrau – bereits in deren Prozess lautete einer der Anklagevorwürfe, dass Unterlagen der niederländischen Polizei und des Wuppertaler Amtsgerichts gefälscht worden sein sollen. Dabei soll es darum gegangen sein, dass der Angeklagte einen Teil des Kokains für sich behalten und auf eigene Rechnung hatte verkaufen wollen. Um die Abnehmer zu täuschen, soll er behauptet haben, von der niederländischen Polizei mit dem Kokain im Auto erwischt und inhaftiert worden zu sein. Die erfundene Story soll sogar soweit vorangetrieben worden sein, dass Überweisungsbelege an einen Anwalt gefälscht wurden um vorzugaukeln, dass man sich wegen der vermeintlichen Inhaftierung bereits einen Rechtsbeistand gesucht habe.