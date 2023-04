Wohnung und Auto durchsucht Solinger soll Kinder zur Tarnung von Drogengeschäften ausgenutzt haben

Der Solinger Polizei ist am zurückliegenden Wochenende ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in der Region gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal und die Polizei am Montag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben haben, wurde am Sonntagabend ein 37-jähriger Mann festgenommen, der im Verdacht steht, illegal Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aus dem Ausland eingeführt und hiermit in Solingen gehandelt zu haben.