Solinger soll Holocaust verharmlost haben Impfgegner zu 3000 Euro Geldstrafe verurteilt

Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Impfpflicht für besondere Berufsgruppen – all das scheint längst in weite Ferne gerückt zu sein. Wie tief die Gräben waren, die sich damals durch die Corona-Gesellschaft gezogen haben, und wie tief sie noch heute sind – das wurde im Gerichtssaal am Wuppertaler Landgericht deutlich. Dort wurde nun schon zum zweiten Mal das verhandelt, was ein 53-Jähriger Solinger in 2021 in der Telegram-Gruppe „Solinger Widerstand“ gepostet hatte.