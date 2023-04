Unter den Angeklagten ist ein Solinger Drei Männer sollen eine Frau überfallen und gepeinigt haben

In den frühen Morgenstunden sollen die Angeklagten an der Wohnungstüre der Frau in einem Mehrfamilienhaus geklingelt haben mit der Absicht, sie auszurauben. Einer der Männer (34) stammt aus Solingen, die beiden Mitangeklagten (22, 26) lebten zur Tatzeit in Saarbrücken und auf Sylt. Nun wurden sie zum Prozessauftakt am Landgericht in Wuppertal aus der U-Haft vorgeführt, gesagt haben sie nichts. Das soll möglicherweise am zweiten Verhandlungstag passieren. Noch ist nicht klar, ob ein Geständnis zu erwarten ist.