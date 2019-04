Friedrich-Albert-Lange-Schule : Schüler sammeln fürs Kinderhospiz

Abiturienten der Fals haben bei einer Kunstauktion Geld für das Kinderhospiz gesammelt. Jetzt übergaben Tanisha Krisam (vorne Mitte), ihre Mitschülerinnen Melina Raßmann (5. v. l.), Joelle Schmidt (3. v. r.) und Lea Speich (2. v. r.) zusammen mit Schulleiter Peter Wirtz (2. v. l.) sowie den Lehrerinnen Iris Linke (l.) und Silke Hotop (hinten Mitte) 900 Euro an Ruth Heinisch, Dr. Christoph Humburg und Kerstin Wülfing (r.) vom Kinderhospiz. Foto: Andreas Tews

Jedes Jahr braucht die Einrichtung eine Million Euro an Spenden. An der Fals sammeln die Schüler regelmäßig für den guten Zweck.

Das Engagement der Schüler für das Bergische Kinderhospiz Burgholz hat an der Friedrich-Albert-Lange-Schule (Fals) schon Tradition. Die Patenschaft zwischen der Gesamtschule und der Einrichtung besteht seit 2013. Gestern starteten 180 Achtklässler eine neue der alljährlichen Benefizaktionen. Bei dieser Gelegenheit überreichten Abiturientinnen, die 2013 bei der ersten Aktion dabei waren, einen symbolischen Spendenscheck an Vertreter des Hospizes. Sie hatten bei einer Kunstauktion mit eigenen Werken 900 Euro eingenommen.

Regelmäßig betreut das Hospiz rund 250 Familien gleichzeitig. Weil es nicht nur schwerkranke Kinder in ihrem Sterbeprozess begleitet, sondern auch deren Familien, ist es ständig auf Spenden angewiesen. Vorstandsmitglied Dr. Christoph Humburg nennt einen Betrag von rund einer Million Euro pro Jahr. Die Krankenkassen bezahlen nur 95 Prozent der Kosten, die bei der Versorgung der Kinder anfallen – nicht aber die Arbeit mit den Familien.

Seit 2013 haben Fals-Schüler 14.000 Euro für das Hospiz gesammelt. Dass sich jedes Jahr aufs Neue viele Jugendliche der Walder Schule für das Hospiz engagieren, bezeichnet Kerstin Wülfing als „tolles Projekt“. Die Leiterin der Einrichtung in Burgholz hat sich und ihre Arbeit gestern den Achtklässlern vorgestellt. Die Rückfragen zeigen laut Wülfing, dass die Schüler sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Laut Humburg waren Fals-Schüler bereits vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Dass sie sich mit dem Sterbeprozess von Kindern befassen, hält er für bemerkenswert.

Bei dem Projekt geht es für die betreuende Lehrerin, Iris Linke, um soziales Engagement. Die Schüler sollen nicht einfach nur Geld sammeln. Zur Projektidee gehöre es auch, dass sie für das Geld etwas tun – zum Beispiel im Garten helfen, Auto putzen oder an der Waschanlage arbeiten. Schulleiter Peter Wirtz freut es, mit welchem Herzblut die Schüler dabei jedes Jahr ans Werk gehen. Am Ende der Aktion wirft jeder das von ihm erwirtschaftete Geld anonym in eine große Kasse. Die Spende der sechs achten Klassen wird gemeinsam übergeben.