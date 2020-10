Aktionstag : „Scholle“-Schüler pflegen Biotop in Ohligser Heide

Solingen Auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen – trotz der Corona-Krise – den Aktionstag im Ohligser Heidebiotop aufrecht zu erhalten. Die aktive Landschaftspflege im Unterricht setzt sich fort.

Sie gehört zu den typischen Naturlandschaften in Solingen. Die Ohligser Heide im Westen der Stadt ist eine jener Gegenden, in denen Großstädter immer wieder aufs Neue einen Eindruck davon bekommen können, wie wichtig es ist, natürliche Lebensräume zu erhalten.

So gibt es schon seit dem Jahr 2003 in der Nähe des Engelsberger Hofs ein sogenanntes Lehrbiotop, das drei Mal im Jahr in einem regelmäßigen Wechsel sowie unter der Gesamtleitung von Dr. Jan Boomers, Leiter der Biologischen Station Mittlere Wupper, durch Schüler der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, der Albert-Schweitzer-Realschule sowie des Humboldtgymnasiums erhalten wird. Zuletzt war es nun wieder so weit. Rund 80 Oberstufen-Schüler der „Scholle“ machten sich – ausgerüstet mit Hacken und Schaufeln – zusammen mit ihrer Rektorin Elke Mosebach-Garbade auf den Weg in die Heide.