Stabwechsel bei Traditionsunternehmen Solinger Schneidwarenhersteller Zwilling wird zukünftig von einer Frau geführt

Der Stabwechsel in der Führungsetage von Zwilling soll in Kürze über die Bühne gehen – wobei der namhafte Schneidwarenhersteller dann erstmals in seiner fast 300-jährigen Firmengeschichte von einer Frau geleitet werden wird. Denn wie die Muttergesellschaft des Solinger Traditionsunternehmens, die in Neuss ansässige Werhahn KG, am Freitag mitgeteilt hat, wird die augenblickliche CEO des Sportmode-Herstellers Bogner, Gerrit Schneider, spätestens zum 1. Januar nächsten Jahres in den Werhahn-Vorstand wechseln.