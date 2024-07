Staatsanwalt ermittelt Solinger Reisebüro soll Kunden betrogen haben

Die beiden Schreibtische sehen so aus, als seien sie gerade erst mal eben für die Mittagspause verlassen worden. Papier liegt darauf, Tastaturen stehen bereit, der Werbeslogan verspricht: „The best way to fly“ – der beste Weg zu fliegen. Doch die Türen sind verschlossen. Das mussten all jene Kunden feststellen, die an ihnen gerüttelt haben und das nicht fassen konnten: Gegen ein im Solinger Bachtorcenter ansässiges Reisebüro ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs. Dem Inhaber wird vorgeworfen, von seinen Kunden Geld für Leistungen erhalten zu haben, die er nicht erbracht hat. So soll er Flüge zwar reserviert und Hotels gebucht, aber nicht bezahlt haben. Donnerstagnachmittag (25. Juli 2024) erfolgte eine Durchsuchung der Geschäftsräume.