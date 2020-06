Neuer Bebauungsplan für Grundstück in Gräfrath : Rat zieht Notbremse bei Baumfällung

Die Bäume an der Melanchthonstraße in Gräfrath wurden 1906 gepflanzt und sind in den vergangenen 114 Jahren zu stattlicher Größe herangewachsen. Mehr als 600 Bürger setzten sich für ihren Erhalt ein. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Politik ordnet neuen Bebauungsplan an, damit die Fällung von Bäumen an der Melanchtonstraße in Gräfrath verhindert wird. Die FDP kritisiert den mehrheitlichen Ratsbeschluss scharf.

Die stattlichen Bäume stehen schon seit über 100 Jahren auf dem parkähnlichen Gelände an der Melanchthonstraße in Gräfrath. Und sollte nicht irgendwann einmal der Blitz in eine der Kronen einschlagen oder eine Krankheit die zwei Blutbuchen und zwei Roteichen dahinraffen, wird sich daran in den kommenden Jahrzehnten auch nichts ändern. Denn nachdem zuletzt die Gefahr bestanden hatte, die Riesen könnten im Zuge eines Bauprojekts gefällt werden, hat der Solinger Stadtrat jetzt die planungsrechtliche Notbremse gezogen und mittels Anordnung eines neuen Bebauungsplans die Bäume vor der Kettensäge gerettet.

So sprach sich der Rat am Donnerstag im Rahmen einer Adhoc-Abstimmung dafür aus, die im Jahr 1906 gepflanzte Baumgruppe zu schützen – wobei die Politik damit nicht allein dem Wunsch von über 600 Bürgern entsprach, die sich zuvor in einer Online-Petition für den Erhalt stark gemacht hatten. Vielmehr betraten die Ratsmitglieder mit der Entscheidung auch so etwas wie Neuland.

INFO Stadt hält Bäume für Naturdenkmäler Vorlage Die Stadt schätzt den Baumbestand auf dem besagten Grundstück an der Melanchthonstraße als „sehr wertvoll“ ein. In der Vorlage der Verwaltung für die Ratssitzung in der zurückliegenden Woche ist davon die Rede, dass der „Altbaumbestand von besonderer Schönheit, Eigenart und Seltenheit“ ist. Vor einigen Jahren sei bereits die grundsätzliche „Naturdenkmalwürdigkeit“ festgestellt worden. Der Eigentümer habe einer Aufnahme der Bäume in die entsprechende Liste allerdings nicht zugestimmt.

Der Grund: Selbst lang gediente Kommunalpolitiker wie der Vorsitzende des Planungsausschusses und stellvertretende Chef des Beirats Untere Naturschutzbehörde, Bernd Krebs (CDU), vermochten sich nach dem Beschluss aus der vergangenen Woche an keinen vergleichbaren Vorgang im Stadtrat zu erinnern. „Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir entschieden haben, durch eine entsprechende Festsetzung den Fortbestand von Bäumen zu sichern“, sagte Krebs auf Nachfrage unserer Redaktion.

Gleichwohl ist das ungewöhnliche Vorgehen nicht unumstritten. So hatte die FDP noch wenige Tage vor der Ratssitzung davor gewarnt, den nun eingeschlagenen Weg zu beschreiten. „CDU, SPD, Grüne und BfS streuen den Bürgern Sand in die Augen“, hatte es beispielsweise bei den Liberalen geheißen, nachdem die anderen Fraktionen zunächst im Planungsausschuss einen entsprechenden Antrag auf Änderung des Bebauungsplans eingebracht hatten.

Zwar fänden auch die Freien Demokraten die Idee, die Bäume zu retten, gut, sagte später der Gräfrather FDP-Bezirksvertreter Andreas Zelljahn. „Doch auf den zweiten Blick ist das rechtlich ein Ritt auf der Rasierklinge mit unabsehbaren finanziellen Folgen“, so der Jurist. Denn immerhin bestehe für das Grundstück seit 40 Jahren Baurecht. Und ferner sei es ohne eine Fällung der Bäume kaum möglich, das Areal zu bebauen. Weswegen die FDP annimmt, dass der Grundstückseigentümer nun rechtlich vorgeht.

Dem wiederum sieht CDU-Mann Krebs nach eigenem Bekunden eher gelassen entgegen. Er vertritt nämlich in Bezug auf Regressforderungen eine andere juristische Auffassung und ist überdies der Ansicht, dass auch nach dem Ratsbeschluss vom Donnerstagabend noch eine Bebauung wenigstens auf einem Teil des Grundstücks denkbar ist.

„Es ist heutzutage sehr wichtig, nachhaltig zu agieren und solch schöne Bäume zu erhalten“, sagte Bernd Krebs, der sich in den Wochen zuvor gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Beirats Untere Naturschutzbehörde, Enrique Pless (Grüne), sowie dem Gräfrather Bezirksbürgermeister Udo Voigtländer (SPD) vor Ort über die Situation an der Melanchthonstraße informiert hatte.