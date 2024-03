Bergische Symphoniker Solinger Rat gibt Orchester-Garantie bis 2039

Ähnlich äußerte sich auch Solingens Oberbürgermeister. So hob Kurzbach vor allem die gesellschaftliche Bedeutung hervor, die dem Orchester mittlerweile zukomme. „Ich denke dabei zum Beispiel an das vielfältige Engagement der Musiker mit Konzerten in den Stadtteilen sowie an die Arbeit mit Chören und in Schulen, Kitas sowie bei der Musikschule“, sagte Kurzbach. Überdies verwies er aber auch auf das Projekt „On Fire“, mit dem das Orchester ungewöhnliche musikalische Wege beschreitet. Tim Kurzbach: „Auf diese Weise gelingt es, Zuhörer zu gewinnen, die sonst eher nicht zu klassischen Konzerten gehen.“