Fahrer wurde per Haftbefehl gesucht Solinger rast mit Auto in voll besetztes Restaurant in Dortmund

Für die Gäste und das Personal muss es ein gewaltiger Schock gewesen sein. Wie die Polizei in Dortmund am Montag bekannt gegeben hat, ist ein 25 Jahre alter Mann aus Solingen am Sonntagnachmittag auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in ein Restaurant in der Ruhrgebietsstadt gerast – wobei sich der Solinger bei dem Unfall schwere Verletzungen zuzog, während die anderen Personen in dem Lokal glücklicherweise unverletzt blieben.