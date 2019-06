Publikum vom Open Air begeistert : „Hier kann heute echt keiner meckern“

Wald Beste Stimmung herrschte im Walder Stadion. „Wir meckern in Solingen ja manchmal, dass nicht genug los ist“, erklärte Britta Großmann, die mit ihren Freundinnen unterwegs war, „aber hier kann heute echt keiner meckern.“

Nachgeholtes Testspiel : Fortuna sorgt für Fußballfest in Solingen

Das hatten sich am Samstag auch Heike Dappert und Barbara Zinz vorgenommen. „Wir kommen immer zu den großen Konzerten im Walder Stadion“, erzählten die beiden Frauen, die in einer der Pausen einen Sitzplatz auf der Tribüne ergattert hatten. Selbst damals, als Heino aufgetreten sei, seien sie dabei gewesen. „Und auch das war ein schöner Abend“, erinnerte sich Heike Dappert, „darauf kann man sich hier im Stadion eigentlich immer verlassen.“ Denn die Stimmung sei super, viele Generationen würden miteinander feiern und singen. „Und man trifft hier jedes Mal viele Leute“, stellte Barbara Zinz fest, „hier sind wirklich viele Solinger.“ Kaum kündigte sich dann aber Brings an, machten sich die beiden Damen wieder auf den Weg Richtung Rasen: „Wir sind dann mittendrin.“