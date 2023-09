Zoff um Regenwassereinleitung In Solingen herrscht Anschlusszwang

„Völlig sinnfrei, weil absolut unnötig“: Peter Hakenberg gerät in Rage, wenn er über eine Anordnung der Technischen Betriebe berichtet. Der Anlieger der Becher Straße soll ans städtische Kanalnetz. Das nimmt schon seit Jahrzehnten das Schmutzwasser aus dem Walder Haushalt auf. Nicht aber das Niederschlagswasser. Dessen Einleitung will die Kommune seit diesem Sommer aber an der oberhalb des Lochbachs verlaufenden Straße durchsetzen.