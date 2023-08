Nach Einbruch in Solinger Tankstelle Polizist nimmt in seiner Freizeit Einbrecher fest

Der Versuch, am Dienstagabend in eine Tankstelle an der Weyerstraße im Solinger Stadtteil Wald einzubrechen, ist für zwei Männer in einer Polizeiwache geendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte das Duo versucht, gegen 22.30 Uhr in die Tankstelle einzusteigen. Dabei war das Duo aber offensichtlich zu laut, so dass es auffiel.