Verdiente Ehrenamtler verabschiedet Solinger Polizei sucht neue Seniorensicherheitsberater

Seit dem Jahre 2008 sind so genannte Seniorensicherheitsberater auch in der Klingenstadt aktiv. Ihre Aufgabe ist es, ältere Menschen vor Gefahren zu warnen, die von Kriminellen ausgehen – wie beispielsweise Betrugsversuchen via Enkeltrick, der Masche „falscher Polizist“ oder auch Taschendiebstahl. Wichtig ist dabei, dass die Seniorensicherheitsberater selbst ältere Menschen sind, die „auf Augenhöhe“, wie Polizeipräsident Markus Röhrl es betonte, mit Menschen ihrer Altersgruppe reden und ihnen wertvolle Tipps geben können. Dazu gehören auch Vorträge und die Präsenz auf Veranstaltungen wie beispielsweise dem bevorstehenden Seniorentag am 25. Mai im Theater und Konzerthaus.