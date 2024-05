Solinger Politiker sind nach den Vorfällen in Dresden und Essen erschüttert Wahlkampf nur noch zu zweit

Die Plakate zur Europawahl hängen – ohne dass jemand schwer verletzt worden wäre wie in Sachsen. Aber die Bestürzung bei Solinger Politikerinnen und Politikern ist groß. Die Attacke auf den SPD-Kandidaten Matthias Ecke in Dresden und die Angriffe auf zwei Grünen-Politiker in Essen-Rüttenscheid haben Auswirkungen auch auf die Klingenstadt.