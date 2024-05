Debatte um Autos auf Gräfrather Markt Solinger Politiker dürfen nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entscheiden

Das Votum auf einer Info-Veranstaltung im vergangenen Monat zur weiteren Entwicklung des Marktplatzes war jedenfalls eindeutig. Und das bleibt so, auch wenn in weiteren Bereichen des Gräfrather Ortskerns durchaus eine andere, ebenfalls nachvollziehbare Argumentation gegen Autos am Marktplatz vorherrschend sein sollte. Klar ist, dass die auf einer Versammlung mit gerade einmal 50 Teilnehmern artikulierte Haltung formal nicht bindend ist. Allerdings würde eine mehrheitliche Entscheidung in der Bezirksvertretung gegen den abgefragten sowie erklärten Willen der Anrainer bei diesen unweigerlich die Frage aufwerfen, was ihr Wort am Ende des Tages eigentlich wert ist.