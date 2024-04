Solinger Veranstaltungshalle soll schließen Gibt es doch noch eine Rettung der Festhalle Ohligs?

Das drohende Aus der Festhalle Ohligs hängt wie ein Damoklesschwert über vielen Vereinen im Stadtteil sowie darüber hinaus – und sorgt inzwischen auch in der Solinger Politik für Aufregung. Denn nachdem Betreiber Mirko Novakovic vor einigen Wochen angekündigt hat, die Halle aus wirtschaftlichen Gründen im Sommer zunächst einmal schließen zu wollen, gibt es nun Bestrebungen, die beliebte Location doch noch zu retten. So hat die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Ohligs / Aufderhöhe / Merscheid für die BV-Sitzung in der übernächsten Woche einen Antrag eingereicht, mit dem in Erfahrung gebracht werden soll, welche Möglichkeiten zum Erhalt der Festhalle bestehen.