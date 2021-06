Beschluss des Solinger Stadtrates : 2021 noch drei Verkaufssonntage

Solingen Lokalpolitiker machen den Weg frei, damit Händler in diesem Jahr noch an drei verkaufsoffene Sonntag Umsatz machen und damit Corona-Verluste etwas auffangen können.

Der Verwöhnsonntag Anfang September, das Brückenfest am letzten Oktober-Wochenende und schließlich der Weihnachtsdürpel – geht es nach der Mehrheit im Solinger Stadtrat, sollen wenigstens einige Händler in der Klingenstadt nach den schweren Einschränkungen in der Corona-Krise in der zweiten Jahreshälfte noch einmal die Chance haben, an verkaufsoffenen Sonntagen ein bisschen mehr Umsatz zu machen.