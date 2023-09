Vermarktung hat begonnen Solinger Omega-Projekt soll Ärzte anlocken

Wenige Wochen, nachdem Projektentwickler Kondor Weesels seine Pläne für das Omega-Areal am südlichen Rand der Solinger Innenstadt der Öffentlichkeit vorgestellt hat, laufen nun auch die Arbeiten zur Vermarkung der neuen Gebäude auf Hochtouren. So hat die in Wuppertal ansässige Maklergesellschaft Alfred Vollmer Immobilien GmbH inzwischen damit begonnen, nach gewerblichen Mietern für den aus zwei Bauten bestehenden Komplex zu suchen, der nach aktuellem Stand ab Mitte 2024 auf der heute noch brachliegenden Fläche an der Ecke Kölner Straße / Birkenweiher entstehen soll.