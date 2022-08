Solinger Nachhaltigkeitstage : „Mensch, gemeinsam mutig für Veränderung“

Sophia Merrem (Forum soziale Innovation gGmbH), Tina Julia Thiermann (Geschäftsführerin PariSozial), Ariane Bischoff (Leiterin des Stabs „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ bei der Stadt) sowie Tim Kurzbach (Oberbürgermeister, von links) engagieren sich für mehr Nachhaltigkeit in Solingen. Foto: Rosa Röhder

Solingen Verschiedene Workshops, Rundgänge und Werkstätten können an den sechs Thementagen erlebt werden. Zudem lädt das Nachhaltigkeitsforum mit einer interaktiven Dialogrunde zum Austausch ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rosa Röhder

Nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Energiekrise sorgen dafür, dass bei immer mehr Menschen der Wunsch nach Veränderung hin zur Nachhaltigkeit entsteht. Viele Solinger engagieren sich bereits an unterschiedlichen „Orten der Veränderung“ und arbeiten daran, die Nachhaltigkeitsziele der Stadt umzusetzen. Über 30 solcher Orten sind in den letzten Jahren bereits entstanden. Unter dem Motto „Mensch, gemeinsam mutig für Veränderung“ finden in diesem Jahr die Solinger Nachhaltigkeitstage von Donnerstag, 8. September, bis Donnerstag, 22. September, statt, um einige dieser „Orte der Veränderung“ vorzustellen.

Die verschiedenen Thementagen basieren dabei auf den sechs Handlungsfeldern der Solinger Nachhaltigkeitsstrategie und zeigen, wie sich Unternehmen, Vereine, Wohlfahrtsverbände, städtische Einrichtungen sowie weitere Engagierte für mehr soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in Solingen einsetzen – und wie sich die Bürger selbst einbringen können.

Info Solinger Nachhaltigkeitstage 8. September: Natürliche Ressourcen und Umwelt. 12. und 20. September: Klima und Energie. 14. September: Gesellschaftliche Teilhabe. 17. September: Globale Verantwortung und eine Welt. 18. September: Mobilität. 21. September: Arbeit und Wirtschaft. 23. bis 25. September: Bau eines Geodoms.

Die Nachhaltigkeitstage beginnen am 8. September mit zwei Workshops in der Parkanlage Augustastraße sowie dem evangelischen Friedhof Regerstraße, bei denen der Fokus auf natürlichen Ressourcen und der Umwelt liegt. Am 12. und 20. September folgen eine Ideenwerkstatt zur Zukunft des Wohnens im Museum Waschhaus Weeger Hof sowie ein Rundgang über das Stadtwerke-Gelände.

Das Thema „Gesellschaftliche Teilhabe“ steht am Mittwoch, 14. September, im Mittelpunkt. Mit dabei: die Jugendeinrichtung „Stresi 23“, die auch ein „Ort der Veränderung“ ist und eine Fachdiskussion zum Thema „Nachhaltiges Handeln in Solinger Jugendeinrichtungen“ anbietet. „Viele junge Menschen setzen sich gegen den Klimawandel ein und wollen selbst mit anpacken“, sagt Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Dies wolle er unterstützen, da Veränderung nur gelingen könne, wenn alle mitmachten.

Von Beginn an haben sich die Jugendeinrichtung sowie die Jugendlichen für mehr Nachhaltigkeit eingesetzt. So gebe es Recycling-Boxen, eine Kleidertauschbörse sowie eine Refill-Station, bei der sich alle Solinger ihre mitgebrachten Flaschen mit Wasser füllen können, sagt Tina Julia Thiermann, Geschäftsführerin von PariSozial.

Neben der Aktion in der „Stresi 23“ gibt es an dem Tag eine Vorleseaktion der Fuhrgemeinschaft, ein Training des Solinger Verkehrsbetriebes zum Barrierefreien Busfahren und einen interaktiven Workshop der CSCP in der Gläsernen Werkstatt.

An den weiteren Tagen findet unter anderem der erste Solinger Mobilitätstag, eine Fashion-Aktion, ein Fachgespräch sowie ein dreitägiger Workshop zum Bau eines Geodoms statt. Die Thementage seien in die verschiedenen Themenbereiche eingeteilt worden, damit jeder Solinger etwas finden könne, was ihn anspreche und womit er sich näher auseinandersetzen möchte, sagt Sophia Merrem vom Forum soziale Innovation gGmbH.

Zum Abschluss der Workshop-Tage findet am Freitag, 23. September, von 16 bis 18.30 Uhr bereits zum sechsten Mal das Solinger Nachhaltigkeitsforum statt. In der Kesselhalle (Alte Maschinenhalle) des Gründer- und Technologiezentrums wird es neben einer interaktiven Dialogrunde mit Experten zum Thema „Nachhaltige Stadtentwicklung und Resilienz in Zeiten globaler Krisen“ auch eine Informations- und Beratungsbörse geben, die sich mit Themen rund um nachhaltiges Leben befasst. „Jeder kann mit seinen persönlichen Fragen zum Forum kommen und sich dazu mit Experten austauschen“, sagt Merrem.

Neben Oberbürgermeister Tim Kurzbach werden auch Henner Pasch, Präsident der IHK, Florian Bublies von der Verbraucherzentrale sowie Prof. Dr. Sabine Baumgart, Präsidentin der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft, bei der Dialogrunde dabei sein. Zudem werde auch Musik für einen gewissen Eventcharakter beim Nachhaltigkeitsforum sorgen, sagt Ariane Bischoff, Leiterin des Stabs „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ bei der Stadt.