Das sind die Plagiarius-Preisträger 2024 in Solingen Pranger für „Hyänen“ und „Schmarotzer“

Außerdem neu in der Ausstellung: eine Serie von Trinkgläsern des österreichischen Herstellers Zalto mit den Kopien der Bayerischen Glaswerke („sie verweisen auf Nachahmungsfreiheit“; 1. Preis), der Spielbausatz „Lego Creator 10252 – VW Käfer“ der Volkswagen AG, der in den Niederlanden nachgebaut wird (2. Preis), die Kugelbahn Standard 32 der Schweizer Cuboro AG, die in China nachgeahmt wird (3. Preis) sowie zwei weitere Auszeichnungen: ein Sofa von himolla und eine Knoblauchwippe von Leifheit.