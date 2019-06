Verkehrsunfall : Motorradfahrer bei Lindlar tödlich verunglückt

Lindlar / Solingen Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Solingen ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Oberbergischen gestorben.

(red) Wie die Polizei mitteilt, kam ein 52-jähriger Mann mit seinem Auto aus einem untergeordneten Waldweg in Höhe des Klärwerks in Lindlar-Bruch und fuhr auf die L 284. Der auf der Landstraße fahrende Solinger fuhr seitlich in das Fahrzeug hinein. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.