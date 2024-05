Arbeiter wollte keine rote Hose tragen Solinger Monteur lehnt Arbeitskleidung ab – Kündigung ist rechtens

Unklar bleibe, so der Richter, was den Kläger eigentlich dazu bewogen habe, die rote Hose nicht mehr anziehen zu wollen. Denn getragen hatte er sie sehr wohl. Und auch lange: Rund neun Jahre. Seit 2014 war der Handwerksmeister bei dem Solinger Betrieb angestellt, galt als zuverlässiger und integrer Arbeitnehmer. In diesen ersten Jahren hatte er sich auch nicht über die rote Hose beklagt. Erst als er nach einer längeren Erkrankung zurück in den Betrieb kam, verweigerte er sich.