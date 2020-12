Unterricht an Solinger Schulen : Solingen hält zusätzlichen Busverkehr aufrecht

Solingen Ab Montag gilt Distanzunterricht an Schulen ab Klasse acht. Oberbürgermeister Tim Kurzbach hätte sich gewünscht, „wenn wir den Weg früher hätten beschreiten können“.

Die Corona-Krise spitzt sich auch in Solingen weiter zu. Entsprechend wird nun von der Landesregierung gehandelt: Danach gilt in den Schulen ab dem kommenden Montag generell Distanzunterricht in den Jahrgangsstufen acht bis 13. In den Klassen eins bis sieben können die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken – oder nicht. Ein Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht ist hier allerdings nicht möglich. Auch das Kita-Angebot soll nur genutzt werden, wenn es absolut notwendig ist.