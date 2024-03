Fortschreibung aus dem Vorjahr Solinger Mietspiegel für 2024 ist ab sofort gültig

Damit ist der neue Mietspiegel für das laufende Jahr von nun an in Kraft, ohne dass es dafür noch einer Anerkennung vonseiten der Stadt bedürfte. Darauf hat am Dienstag der zuständige Beigeordnete Andreas Budde hingewiesen. Eine solche Anerkennung sei nicht mehr notwendig, sagte Budde auf Anfrage unserer Redaktion, nachdem es in einem Schreiben des Mieterbundes an den Dezernenten zuvor noch geheißen habe, die drei Vereine wollten den Mietspiegel 2024 in Kürze auf den „jeweiligen Internetseiten veröffentlichen und somit dem Rat und der Verwaltung zur Anerkennung“ vorlegen.