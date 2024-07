Richtfest an der Prinzenstraße Solinger Maschinenhersteller Evertz baut in Ohligs an der Zukunft

Vereinsstraße, Mangenberger Straße, Birkenweiher: Christine Hentschel hat in ihren 46 Jahren bei Evertz mehrere Umzüge und Firmensitze erlebt. „Das ist jetzt das i-Tüpfelchen“, kommentierte die Geschäftsführerin Finanzen der Evertz Group am Freitagnachmittag, als das Unternehmen Richtfest an der Prinzenstraße feierte. Das „i-Tüpfelchen“ hat drei Etagen und zirka 1200 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Anfang 2025 soll es die rund 30-köpfige Belegschaft aufnehmen, die jetzt noch am Rand der Innenstadt arbeitet.