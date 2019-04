Knut Meinsma im Interview : Landwirtschaft passt sich Trockenphasen an

INFO

Zur Person Knut Meinsma (56) betreibt den Hof an der Lützowstraße 357 in Gräfrath bereits in vierter Generation gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Sohn. In ihrem Bauernladen bietet die Familie unter anderem Erzeugnisse wie Milch, Käse, Wurst, Rindfleisch, Eier, Honig, Obst und Gemüse der Saison an.



www.bauernhof-meinsma.de