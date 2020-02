Harald Dannert ist mit der PKKT GmbH gut aufgestellt : „Umsatz wächst jedes Jahr zweistellig“

Die nächste neue Spritzgussmaschine kommt im Juni. „Damit habe ich dann die ganze Produktion modernisiert“, sagt PKKT-Inhaber Harald Dannert. In Ohligs wird in drei Schichten produziert. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Keine Spur vom verflixten siebten Jahr. „Ich bin in meinem Bekanntenkreis einer der Wenigen, die sagen: Mir geht es gut“, sagt Harald Dannert.

Seit 2013 ist er alleiniger Inhaber der Philipp Kron GmbH, die seit letztem Dezember als PKKT GmbH firmiert. „Es war die Erfüllung eines Traumes“, beschreibt der 57-Jährige seinen Werdegang. 1979 begann er in dem Ohligser Unternehmen, in dem sein Vater Hermann als Betriebsleiter arbeitete, eine Ausbildung zum Werkzeugmacher. „Durch ihn und Inhaber Axel Kron bin ich durchgängig gefördert und auf eine Leitungsposition vorbereitet worden.“

2009 wurde Harald Dannert Geschäftsführer, vier Jahre später übernahm er die Firma und sorgte zunächst für die Zertifizierung nach DIN ISO. „Ich kenne jede Ecke, habe jeden Job gemacht“, berichtet der Geschäftsführer. Das Know-how zahlt sich aus: „Unser Umsatz ist bisher jedes Jahr zweistellig gewachsen.“ Was nicht nur an der runden Million liegt, die seit 2013 in den Maschinenpark investiert wurde. „Das ist durch den Fleiß des Teams entstanden“, lobt Dannert seine zwölf Mitarbeiter. Hinzu kam die Überzeugung des Chefs, dass der Kunde König ist: „Der persönliche Kontakt ist immer noch die Eintrittskarte und der Schlüssel zum Erfolg.“

Info Firmenverbund mit eigener Autorennbahn Unternehmen Die Firma von der Kronenstraße geht auf die 1917 gegründete Metallwarenfabrik Johann Knupp zurück. Später entwickelte sich die OHG zu einem der ersten Kunststoffverarbeiter in Solingen. Unter Harald Dannert entstand ein Firmenverbund: Neben der PKKT GmbH gibt es die Manufaktur Dannert GmbH & Co. KG („IKOS“, Schneidereitechnik) und die Harrel GmbH & Co., Produzent einer modularen Slot-Car-Autorennbahn. Beide haben ihre Räume an der Mangenberger Straße.

„Eintrittskarten“ hat Dannert für mehr als eine Branche. Arbeiten für Automobilzulieferer sorgen zwar für rund die Hälfte des Umsatzes. In den modernen Spritzgussmaschinen entstehen aber auch Teile für die Werkzeug- und Möbelindustrie, für den Bereich Medizin und Orthopädie, für die Elektroinstallation und den Lebensmittelsektor. „In vielen Fällen sind es verborgene Teile, die wir in Serien von 10.000 bis zu sieben Millionen Stück fertigen“, erläutert der Unternehmer. Die Palette reicht vom Steckkontakt fürs Armaturenbrett bis zum Pumpgehäuse für Getränkeautomaten.

Durch den Umbruch in der Autoindustrie sieht Dannert deshalb auch keine Gefahr für sein Unternehmen: „Ich orientiere mich neu, um Alternativen zu finden. Wir analysieren gerade den Markt – zunächst einmal in Deutschland.“ Er ist überzeugt: „Selbst wenn die Zeiten härter werden sollten, bin ich gewappnet. Ich will mich nicht spezialisieren, sondern Universallieferant für Kunststoffprodukte bleiben. Wir haben viele Kenntnisse über technische Kunststoffe.“ Der Ohligser Betrieb stellt Teile mit einem Gewicht bis zu 500 Gramm her.

Der Automatisierungsgrad ist hoch, um den Lohnkostenanteil gering zu halten. In der dritten Schicht arbeiten die „sehr wartungsarmen“ Hightech-Maschinen alleine. „Wir kämpfen bei der Kalkulation um jeden Nachkomma-Cent“, betont der Unternehmer. „Allerdings muss man auch schon mal die Faust in der Tasche machen.“ Die Kunden kommen aus einem Umkreis von 50 bis 1500 Kilometern. „Die Transportwege können da schon einmal Kopfzerbrechen machen.“

Kein Problem macht der angestammte Firmensitz an der Kronenstraße. „Wir haben ihn so optimiert, wie es nur denkbar ist“, beschreibt Dannert die Neugestaltung. „Das Motto heißt: Mehr sein als scheinen.“ PKKT verfügt auf drei Ebenen über 2400 Quadratmeter Produktionsfläche. Die Räume sind klimatisiert, was nicht nur dem Wohlergehen der Mitarbeiter geschuldet ist. In der Gemengelage mit Wohnbebauung können die dreifach verglasten und mit Schallschutzfolie ausgestatteten Fenster geschlossen bleiben. Die Klimaanlage sorgt dafür, dass die Luft mehrmals pro Stunde ausgetauscht wird.