Viele neue Programmpunkte Solinger Kulturnacht findet nur noch alle zwei Jahre statt

Der Countdown läuft. In zweieinhalb Monaten steigt die nächste Solinger Kulturnacht. Am Samstag, 13. April, wird an unterschiedlichen Orten, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt liegen, wieder ein umfangreiches Programm geboten. Wobei sich die Musikfans darauf einstellen müssen, dass sie in Zukunft nicht mehr so häufig wie bislang in den Genuss von Auftritten unterschiedlicher Künstler an einem Abend kommen werden. Denn nach Informationen unserer Redaktion wird die vom städtischen Kulturmanagement Solingen organisierte Kulturnacht fortan nur noch alle zwei Jahre stattfinden.