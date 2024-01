Krankenhaus in Solingen St. Lukas weiterhin als Flüchtlingsheim im Gespräch

Tatsächlich gibt es in Solingen einen großen Druck, Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen. Für das laufende Jahr erwartet die Stadtverwaltung insgesamt 700 Zuweisungen – nach 644 in 2022 und 434 im vergangenen Jahr. In diese Zahl nicht eingeschlossen sind die Geflüchteten aus der Ukraine, die einen besonderen Status haben. Zurzeit leben knapp 1800 Menschen in der Klingenstadt, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind.